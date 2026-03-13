В Самаре временно ограничат парковку на улицах, примыкающих к Крымской площади
С 17:00 (MSK+1) 13 марта до 20:00 14 марта в Самаре временно ограничат парковку автомобилей на улицах, прилегающих к Крымской площади. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В ведомстве в качестве причины ограничения называют подготовку и проведение мероприятия, приуроченного к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На движение автомобилей и общественного транспорта ограничения не вводятся.