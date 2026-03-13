В Ярославле на восемь часов закроют участок улицы Победы

В Ярославле в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам в районе Соборной мечети будет перекрыто движение транспорта. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Ограничения будут действовать с 02:00 до 10:00 20 марта на участке улицы Победы от проспекта Октября до Советской улицы и во внутриквартальных проездах у мечети.