В Ярославле на восемь часов закроют участок улицы Победы

В Ярославле в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам в районе Соборной мечети будет перекрыто движение транспорта. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Фото: Культура. РФ

Ограничения будут действовать с 02:00 до 10:00 20 марта на участке улицы Победы от проспекта Октября до Советской улицы и во внутриквартальных проездах у мечети.

Расстановка знаков

Фото: Приложение к приказу

Фото: Приложение к приказу

