Ректором Тамбовской духовной семинарии стал Александр Быканов
Преподаватель высшей духовной школы, священник Александр Быканов назначен ректором Тамбовской духовной семинарии. Решение было принято на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) накануне. Об этом сообщили в РПЦ.
Александр Быканов
Фото: Тамбовская духовная семинария
На том же заседании от должности и. о. ректора духовной семинарии был освобожден иерей Виталий Щербаков.
Александру Быканову 43 года. Он отучился в общеобразовательной школе Белгорода. В 2006 году окончил Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени Рахманинова, в 2010-м — Тамбовскую духовную семинарию, в 2017-м — Московскую духовную академию, в 2019-м — Тамбовский госуниверситет имени Державина. Работает в Тамбовской духовной семинарии с 2011 года, ранее занимал должность старшего преподавателя кафедры библеистики, богословия и церковной истории. С 2010 года служит в Троицком храме в Тамбове.