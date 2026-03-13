Наш комфорт – их работа

34 сотрудника новосибирского Горводоканала отмечены наградами за вклад в бесперебойную работу городской водопроводно-канализационной системы. В церемонии награждения принял участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» — это огромный водохозяйственный комплекс, включающий 13 производственных цехов, более 4000 километров водопроводных и канализационных сетей, самые современные системы очистки питьевой воды и стоков и свыше 3000 сотрудников. Их ежедневный и незаметный для большинства горожан труд обеспечивает здоровье и благополучие сотен тысяч жителей сибирского мегаполиса.

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства в Горводоканале состоялось торжественное мероприятие — «герои невидимого фронта» приняли поздравления и слова искренней благодарности от руководства предприятия.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

«В нашей отрасли не бывает попутного ветра, обычно он дует в лицо, сбивая с ног. Но мы достойно справляемся со всеми вызовами и успешно выполняем все стоящие перед нами задачи. Мы научились делать свою работу так, чтобы она оставалась незаметной для горожан, – и это, пожалуй, главный показатель нашего успеха. Уважаемые коллеги! Благодарю вас за работу! Желаю добра, здоровья, успехов в труде и благополучия в семьях. С праздником!» – обратился к трудовому коллективу директор предприятия Юрий Похил.

К поздравлениям присоединился почетный гость праздника – мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

«Любое предприятие – это, прежде всего, люди. В Горводоканале случайных людей нет – это я знаю точно. Сюда приходят молодыми юношами и девушками, а с годами, накапливая опыт и оттачивая навыки, становятся высочайшими профессионалами. От имени всех горожан выражаю глубочайшую признательность за ваш труд. Все, что вы делаете, заслуживает самого глубокого уважения», – отметил градоначальник.

В честь профессионального праздника самые отличившиеся работники предприятия были удостоены почетных грамот. Среди награжденных – 34 человека: инженеры, мастера, слесари, сварщики, электромонтеры – как молодые специалисты, так и опытные коммунальщики.

Слесарю аварийно-восстановительных работ Константину Рухлядьеву работа в Горводоканале «передалась по наследству», а вот истинную любовь к профессии он обрел, лишь осознав ее ценность.

«В водоканале у меня отец работал. Он меня сюда привел в 1993 году, так я здесь и остался, – поделился Константин. – Наш цех занимается ремонтом водопроводов, устранением утечек. Мы работаем, чтобы наш город всегда был обеспечен питьевой водой. Когда понимаешь, что от твоих действий зависит благополучие огромного количества людей, ты просто обязан делать все на совесть».

Напомним, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В 2026 году праздник выпадает на 15 марта.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»