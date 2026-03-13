В Перми лидерами по уровню зарплаты в марте стали монтажники и каменщики

В Перми в число наиболее высоких зарплатных предложений вошла вакансия мастера строительно-монтажных работ (инженерных сетей), сообщается в аналитике платформы Superjob. В марте им предлагают от 140 тыс. руб. На втором месте — каменщик, которому предлагают 120 тыс. руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров директор магазина с зарплатным предложением в диапазоне от 90 до 135 тыс. руб. в месяц.

Также в пятерку лидеров вошли водитель тягача и врач ультразвуковой диагностики. Представители этих профессий в Перми в этом месяце могут рассчитывать на уровень дохода от 90 тыс. руб. в месяц.