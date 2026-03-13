У петербурженки изъяли полкилограмма «солей»

В Петербурге задержали 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. У нее изъяли около 500 г синтетических наркотиков, сообщили в региональном главке МВД.

Женщину задержали 11 марта у дома 45 по Морской набережной. В ходе личного досмотра у нее изъяли 30 полимерных свертков. В 4 из них, как показало исследование, находилось наркотическое средство альфа-PVP общей массой 1,19 г. Остальные свертки направили на дополнительную экспертизу.

Кроме того, в квартире задержанной на улице Корнея Чуковского полицейские обнаружили полимерные пакеты с синтетическими наркотиками общей массой около 500 г, а также электронные весы, упаковочные материалы и два мобильных телефона.

По оперативным данным, фигурантка распространяла запрещенные вещества бесконтактным способом. Следственное управление УМВД России по Красногвардейскому району возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30; ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Полиция устанавливает возможных соучастников задержанной и иные эпизоды преступной деятельности.

Артемий Чулков