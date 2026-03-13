В Самарской области на 20% сократилось количество выявленных поддельных банкнот

В прошлом году в Самарской области обнаружили 131 поддельную банкноту Банка России и одну поддельную монету. Это на 20% меньше количества поддельных денежных знаков, выявленных в 2024 году. Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большая часть подделок — банкноты номиналом 5 тыс. руб. (82 штуки). Также обнаружено 6 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб., 37 банкнот номиналом 1 тыс. руб. и по три банкноты номиналом 500 и 200 руб.

«В оборот постепенно поступают модернизированные банкноты. Жители региона уже привыкли использовать новые 100 руб. и 5 тыс. руб. Хочу подчеркнуть, что банкноты более ранних выпусков при этом остаются в обращении и будут выходить из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать. Принуждают к обмену только мошенники», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Руфия Кутляева