В Ярославской области побит температурный рекорд 12 марта

В Ярославской области 12 марта температура воздуха была зафиксирована на уровне +12,2 градуса, что является рекордом для этого дня за всю историю наблюдений. Как пояснил «Ъ-Ярославль» дежурный синоптик Ярославского ЦГМС, прежний рекорд был установлен 12 марта 2020 года: тогда максимальная температура воздуха составила +6,9 градуса.

Среднесуточная температура воздуха за последние несколько дней также превышает норму на 7–10 градусов. По прогнозам, очередной температурный рекорд возможен и 13 марта. По словам синоптика, сейчас на территории региона установился обширный антициклон, который принес теплую и сухую погоду.

Согласно прогнозам областного ЦГМС, 14 и 15 марта днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью температура опустится до –3 градусов.

Алла Чижова