Суд на Урале удовлетворил иск Генпрокуратуры против «Атома» на несколько млн руб.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционный иск против корпорации «Атомстройкомплекс», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Судья удовлетворила требования ведомства, которое требовало с физлиц-ответчиков 577 млн руб. Кроме того суд изъял земельные участки в Среднеуральске, которые оценили в 467 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов Фото: Артем Путилов

Напомним, среди ответчиков фигурировали три компании корпорации и 11 физических лиц. В качестве ответчика значится бывший замглавы Среднеуральска Александр Астахов, которого 10 лет назад судили за передачу земельных участков, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. Кроме того, среди третьих лиц значится экс-депутат «Справедливой России» Геннадий Ушаков.

Заседание по делу проходило в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в закрытом от прессы режиме.

Артем Путилов