«Омский каучук» запустил производство изофорона

В Омске на базе завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») запущено производство изофорона, который используется в строительстве, сельском хозяйстве, химической, лакокрасочной и нефтеперерабатывающей промышленности. Мощность линии составляет 150 тонн изофорона в год. «Это позволит обеспечить около 10% текущей потребности российского рынка. В настоящее время внутренний спрос практически полностью покрывается за счет импорта»,— сообщила пресс-служба правительства региона.

Новая линия является частью более масштабного технологического проекта по развитию органического синтеза на площадке «Омского каучука», отметили в самой компании. «Запуск производства изофорона — первый этап формирования в России собственной технологической цепочки по выпуску этого продукта. В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и создать промышленную установку мощностью до двух тыс. тонн в год, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок»,— рассказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

В запуске нового производства также приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

ПАО «Омский каучук» — одно из старейших предприятий нефтехимии Омской области. В настоящее время завод выпускает несколько марок каучуков, латексы, высокооктановые добавки к топливу и другую химическую продукцию.

Лолита Белова