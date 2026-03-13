На Кубани сотрудниц ЗАГСа будут судить за фальшивые данные о предках-итальянцах

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении бывших начальниц отделов ЗАГСа Славянского и Крымского районов Кубани, а также еще трех местных жительниц. Они обвиняются во внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Злоумышленницы по заказу жителей края внесли в информационную базу 26 фальшивых справок о предках-итальянцах, что позволило заказчикам претендовать на гражданство Италии, сообщают краевое следственное управление СКР и прокуратура.

Фамилии фигуранток в СУ СКР не сообщают. По данным «Ъ», в числе обвиняемых — бывший руководитель ЗАГСа по Славянскому району Татьяна Печеная, ее коллега из Крымского района Марина Исакова, сотрудницы учреждений Татьяна Лебедь и Светлана Мальгина, а также директор иммиграционного центра Галина Лискова.

По данным следствия, в период с 2022 года по август 2024 года злоумышленницы искали граждан, желающих получить гражданство Италии. Затем фигурантки находили подходящие анкетные данные умерших граждан Италии и вписывали эти данные в книги актов гражданского состояния, датированные с 1929 по 1958 год. Граждане России получали подтверждение того, что их предки якобы были итальянцами по национальности. Затем сфальсифицированные данные переносили в государственный реестр ФГИС ЕГР ЗАГС, на основании чего граждане получали дубликаты свидетельств о рождении и обращались в государственные органы Италии за получением гражданства страны.

Анна Перова, Краснодар