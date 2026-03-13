Нижегородский художественный музей ввел единый билет для посещения трех зданий

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) запустил единый билет, по которому можно пройти во все три его здания — «НГХМ|Русское искусство» (Кремль, корпус 3), «НГХМ|Зарубежное искусство» (Верхневолжская набережная, 3) и «НГХМ|Искусство XX века» (пл. Минина и Пожарского, 2/2).

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По единому билету можно посетить экспозиции музея в течение трех дней с даты продажи. «Таким образом, НГХМ предлагает гостям совершить исчерпывающее путешествие по истории искусства: от классических полотен Карла Брюллова и Ивана Шишкина, шедевров европейских мастеров Лукаса Кранаха и Якоба Йорданса до авангардных работ Казимира Малевича и Василия Кандинского»,— отметили в областном министерстве культуры.

Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин считает внедрение единого билета «стратегическим шагом», который позволит сделать процесс знакомства с коллекциями музея не фрагментарным, а системным.

Андрей Репин