В Самарской области экс-главу бюро медсоцэкспертизы будут судить за взятку и подлог

В Отрадном предстанет перед судом бывшая руководитель бюро медико-социальной экспертизы, обвиняемая в получении взятки и служебном подлоге. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-чиновницы. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая, занимавшая должность руководителя БМСЭ № 40 с апреля 2019 по июнь 2022 года, получала через посредников взятки на сумму 280 тыс. рублей. Средства были переданы за фиктивное установление инвалидности семи гражданам.

Также обвиняемая внесла в официальные документы заведомо недостоверные сведения, подтверждающие признание лиц инвалидами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Уголовное дело передано на рассмотрение в Отрадненский городской суд.

Георгий Портнов