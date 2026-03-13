Владелец бренда Jo Malone подал иск к Джо Малон из-за коллаборации с Zara

Американская компания Estee Lauder, которой принадлежит бренд духов Jo Malone London, подала иск в Высокий суд Лондона к основательнице бренда Джо Малон, пишет Financial Times (FT). Estee Lauder обвиняет госпожу Малон в том, что она использует свое имя на этикетках духов, которые создала в коллаборации с испанским ритейлером Zara. В Estee Lauder подтвердили FT подачу иска.

Джо Малон создала парфюмерный бренд Jo Malone London в 1990 году. В 1999 году его вместе с частичными правами на имя госпожи Малон купила Estee Lauder. Джо Малон запрещалось использовать свое имя в маркетинговых целях в некоторых сферах, включая парфюмерную. Позже госпожа Малон неоднократно заявляла, что жалеет о продаже прав на свое имя, называя это «главной ошибкой в своей жизни».

В 2006 году госпожа Малон покинула пост креативного директора Jo Malone. По условиям договора с Estee Lauder Джо Малон в течение пяти лет после этого нельзя было вообще работать в парфюмерной сфере. По истечении этого срока в 2011 году она создала бренд духов Jo Loves, а в 2019 году запустила его коллаборацию с Zara. В прошлом году они выпустили новые духи, на этикетке которых говорится, что они созданы «Джо Малон, основательницей Jo Loves».

В Estee Lauder считают, что «использование госпожой Малон имени Джо Малон в связи с недавними коммерческими проектами выходит за рамки юридического соглашения и подрывает уникальность бренда Jo Malone London». Inditex, владеющая Zara, и Jo Loves, а также сама госпожа Малон никак не прокомментировали информацию об иске.

Яна Рождественская