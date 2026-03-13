В Октябрьском построят автозаправочную станцию за 100 млн рублей

Группа компаний «Ростнефть» планирует инвестировать 100 млн руб. в создание автоматической автозаправочной станции в Октябрьском. Вместе с АЗС будет построен придорожный сервисный комплекс, сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» директор и владелец компании Иван Кургузов. Ранее инициативу одобрили на «предпринимательском часе».

Инвестор намерен построить АЗС, автомойку, кафе и спортивную площадку. Объект планируют запустить в 2030 году. Там создадут 35 рабочих мест.

Проект получил статус приоритетного. Администрация города поможет в оформлении аренды земельного участка.

ООО ГК «Ростнефть», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Октябрьском в феврале 2019 года. В 2024 году выручка компании составила 343 млн руб., прибыль равнялась 661 тыс. руб.

Майя Иванова