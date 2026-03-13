Фильм киностудии «Башкортостан» покажут на крупнейшем стриминге Китая

Документальный фильм «Водяная» уфимского режиссера Вилюры Исяндавлетовой выйдет на китайской медиаплатформе iQIYI — крупнейшем стриминговом сервисе КНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

24-минутный фильм снят по сценарию Магафура Тимербулатова на киностудии «Башкортостан». «Водяная» повествует о почтальонке, работающей в башкирской глубинке и потерявшей мужа в реке — именно водоемы связывают деревни в отсутствие дорог.

Произведение участвовало в конкурсных показах всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Киномеханика», международного кинофестиваля «Соль земли», международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» и международного фестиваля документального кино «Докер».

Китайский стриминг также будет транслировать фильмы из Иркутской области, Бурятии, Омской и Мурманской областей, анонсирует Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

Идэль Гумеров