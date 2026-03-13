Священный синод сменил главу Новосибирской митрополии

Новым главой Новосибирской митрополии Русской православной церкви стал епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Решение об этом было принято на заседании Священного синода 12 марта.

Епископу Варфоломею (Александр Денисов) 51 год. Он уроженец Владимирской области, Саратовскую митрополию возглавлял с 2022 года.

Епископ Никодим руководил Новосибирской митрополией с декабря 2018 года. «По итогам обсуждения члены Синода постановили митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму быть Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии…»,— сообщили в отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Валерий Лавский