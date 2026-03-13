В Прикамье состоялись учения по борьбе с терроризмом

Вчера оперативный штаб по региону провел антитеррористическое учение в Пермском муниципальном округе. Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, в нем приняли участие сотрудники управления, а также ГУ МВД, следственного управления, а также Росгвардии и других силовых структур.

Целью мероприятий была отработка механизма реагирования сил и средств на возможные террористические угрозы.

По итогам учений руководитель оперштаба, начальник УФСБ Андрей Ляпкин, определил мероприятия по совершенствованию подготовки сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.