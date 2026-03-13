Разрисовавшего трамвай на Луначарского вандала задержала полиция

Полиция задержала 10 марта у дома 27 по улице Есенина 26-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в вандализме, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 25 февраля около восьми часов вечера у дома 29 по проспекту Луначарского. По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из трамвая № 20 и нанес на вагон надпись краской из баллончика, после чего скрылся.

Диспетчер трамвайно-троллейбусного предприятия незамедлительно обратилась в полицию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Андрей Маркелов