Ижевчанку отправили под домашний арест по делу о мошенничестве с маткапиталом

Индустриальный райсуд Ижевска избрал меру пресечения 40-летней местной жительнице, обвиняемой в 11 эпизодах мошенничества с маткапиталом (ст. 159.2 УК, до четырех лет лишения свободы). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ущерб превышает 6,3 млн руб.

Следствие считает, что фигурантка в 2019-2022 годах оформляла ложные целевые займы на индивидуальное жилищное строительство, сговорившись с держателями госсертификатов на маткапитал. Совместно с ними она предоставляла ложную информацию на получение средств господдержки из Фонда пенсионного и социального страхования.

Подсудимая и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Судебная инстанция отправила обвиняемую под домашний арест до 9 мая с установлением ряда ограничений.