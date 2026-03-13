Канада выделит более $25 млрд на модернизацию военных объектов в Арктике

Правительство Канады выделит около 35 млрд канадских долларов (примерно 25,6 млрд американских долларов) на модернизацию военных объектов на Севере страны, направленную на защиту от угроз Северной Америке и защиту территориального суверенитета в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает издание The Globe and Mail.

Основная часть средств — 32 млрд канадских долларов — будет направлена на модернизацию военных баз в Йеллоунайфе, Инувике и Икалуите, а также на развертывание оперативной базы в регионе Лабрадор.

Средства пойдут на модернизацию аэродромов, ангаров, складов боеприпасов, жилых помещений, складов и информационно-технологического оборудования, а также на топливо для эскадрилий истребителей, развернутых на вооружении канадско-американского командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Премьер-министр также объявил, что четыре инфраструктурных проекта будут переданы в оттавский офис национальных проектов. В их числе строительство 800-километрового шоссе Маккензи-Вэлли, дорога и порт Грейз-Бей, Арктический экономический коридор и коридор безопасности, а также проект расширения гидроузла Талтсон.

Министр обороны страны Дэвид Макгинти, в свою очередь, назвал Арктику «следующим крупным приоритетом» после увеличения расходов Канады на оборону. Заявив, что ситуация с угрозами изменилась, он отметил, что в Канаде рассматривают «вопросы, связанные с российским и китайским присутствием в Арктике».

Анастасия Домбицкая