В тайге из-за переохлаждения погибли мужчина и его четырехлетний сын

В тайге Красноярского края погибли 51-летний мужчина и его четырехлетний сын. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР Красноярского края и Хакасии.

По данным следствия, 7 марта мужчина с сыном выехали на автомобиле с прицепом со снегоходом в тайгу по направлению к поселку Эконда и не вернулись обратно. 11 марта об исчезновении мужчины заявил в полицию его работодатель. Через несколько дней поисков тела обоих обнаружили с признаками переохлаждения в 50 км от поселка Тура.

Автомобиль нашли в 42 км от предполагаемого места гибели. Следов хищных животных возле их тел нет. В СКР предположили, что мужчина с ребенком, отправляясь из одной охотничьей избушки в другую, не доехали до нее. Следствие считает, что они оставили машину и снегоход и пошли обратно, однако сбились с пути.

Назначены судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины и его сына. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как пишет ТАСС, мужчина был в разводе. Он перевез сына от матери из Архангельской области, и мальчик временно жил с ним.