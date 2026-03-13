В Минздраве назвали возраст появления признаков старения у россиян

Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Эксперт уточнила, что в возрасте 75-80 лет у россиян нередко формируется полиморбидность — наличие у одного пациента двух и более хронических заболеваний. Также в этот период появляются гериатрические синдромы, например, хрупкость, нарушения памяти, падения, снижение слуха и зрения. Именно в этом возрасте, по словам Ольги Ткачевой, чаще всего начинает падать качество жизни. Возрастные заболевания у некоторых людей могут начать проявляться и до 60 лет, особенно при наличии факторов риска.

В августе 2024 года в журнале Nature Aging были опубликованы результаты совместного исследования ученых Стэнфордского университета (штат Калифорния, США) и Сингапурского университета. Ученые выяснили, что старение человеческого организма происходит не линейно, а волнами. Скачки старения приходятся на возраст 44 и 60 лет. При этом первые признаки замедления метаболизма ученые зафиксировали уже в 30 лет. В 2019 году другая группа ученых из Стэнфордского университета заметила существенные изменения в уровне протеина в крови начиная с периодов в 34, 60 и 78 лет.

Мария Барановская