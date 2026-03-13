ВККС сообщила прокурорам о незадекларированных доходах двух судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) передала в Генпрокуратуру материалы проверки двух судей. Речь идет о зампредседателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и главе совета судей Подмосковья, судье Химкинского городского суда Владимире Татарове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проверка показала, что у судей и членов их семей есть активы, не соответствующие задекларированным доходам. ВККС попросила надзорное ведомство принять антикоррупционные меры против судей. Подробности неизвестны.

Как рассказал источник РБК, с 2014 по 2024 год доход господина Татарова превысил 21,6 млн руб. При этом в 2018 году тесть судьи купил в Химках жилое здание за 7,3 млн руб. В материалах указано, что кадастровая стоимость недвижимости достигает 20,6 млн руб. и ее могли приобрести по заниженной цене. Также у жены Владимира Татарова нашли нежилое помещение и земельный участок стоимостью 17,5 млн руб.

Владимир Татаров начал карьеру в судебной системе в 2003 году: тогда он стал помощником судьи Центрального района Сочи. В 2008 году он занял пост мирового судьи в Сочи, а в 2010 году переехал в Подмосковье и стал судьей Химкинского горсуда.

Евгений Кучинский до работы в судебной системе был следователем в Солнечногорской прокуратуре Московской области. В 2003-2012 годах он работал судьей Химкинского городского суда. Затем он перешел в Московский областной суд, а оттуда — во 2-й кассационный суд общей юрисдикции. Пост зампреда Воронежского облсуда господин Кучинский занимает с января 2022 года.

