Конфликт пассажиров и кондуктора в автобуса №196 завершился использованием баллончика

В шестом часу вечера 11 марта в полицию обратился кондуктор автобуса №196 с сообщением, что пассажирка распылила в салоне перцовый баллончик в лицо другому пассажиру на остановке «Ленсоветская дорога», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Наряд патрульно-постовой службы установил, что конфликт случился из-за неоплаты проезда между кондуктором и 47-летним мужчиной, который находился со своей 31-летней спутницей.

За кондуктора заступился 39-летний пассажир, после чего «безбилетница» брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и с места происшествия скрылась. Пострадавший с ожогом глаз обратился за помощью.

В итоге полицейским удалось задержать 47-летнего участника конфликта, его спутницу объявили в розыск. Сейчас по факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовное дело.

Андрей Маркелов