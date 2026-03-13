«Суриндинский» в Эвенкии с 2019 года сократил поголовье оленей в 2,2 раза

С начала 2019 года поголовье северных оленей в МП оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский» в Эвенкийском муниципальном районе сократилось в 2,2 раза. Об этом говорится в отчете Счетной палаты Красноярского края об эффективности субсидирования домашнего северного оленеводства в Эвенкии.

Фото: Дмитрий Салтыковский, Коммерсантъ

Доклад был представлен на заседании комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов законодательного собрания. По данным палаты, в 2019—2025 годах краевой бюджет направил предприятию более 100 млн руб. Почти 98% субсидии расходуется на оплату труда. Палата порекомендовала усилить контроль над распределением и использованием субсидий.

«Также проверка показала, что в Эвенкии утрачивается этносохраняющая роль оленеводства, которым заняты всего 27 оленеводов в трех населенных пунктах»,— говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента по итогам заседания.

«Суриндинский» — единственное хозяйство в Эвенкии, занимающееся домашним северным оленеводством. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года предприятие получает чистую прибыль. По итогам 2024 года она составила 519 тыс. руб.

