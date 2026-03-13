В Сосновском районе после столкновения автомобилей погибла пассажирка

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, после которого погибла одна пассажирка, еще двое человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, утром 13 марта 29-летний водитель Toyota RAV4 двигался по дороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу в запрещенном месте, где автомобиль столкнулся с машиной Datsun on-DO под управлением 52-летнего водителя. В результате ДТП 44-летняя пассажирка Datsun скончалась в карете скорой помощи. Обоих водителей госпитализировали с травмами.

Виталина Ярховска