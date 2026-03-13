Блок отправляют на три буквы

В Госдуме пообещали блокировку VPN в России в течение полугода. По словам зампреда комитета по информационной политике Андрея Свинцова, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать трафик таких сервисов, а у спецслужб — полномочия ограничивать или блокировать их.

Вопрос обсуждается в связи с работой мессенджера Telegram, который РКН замедляет с 10 февраля. Ведомство значительно продвинулось в плане технических возможностей, однако опыт Китая, где блокировки практикуют гораздо дольше, показывает, что полного успеха достичь будет сложно, заметил соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян:

«В КНР планомерно и активно работают над полным контролем над оборотом информации, в том числе в сети интернет. Там, как мне видится, есть весь арсенал современных и даже инновационных технологий по контролю доступа, за оборотом информации и, соответственно, все возможности по блокировке ресурсов. Но этот подход является частично эффективным: все равно местное население имеет инструменты для доступа к тем площадкам, которые в Китае не обозначены как благонадежные и правомерные. При этом у страны достаточно большие бюджеты, есть и великий "китайский файрвол". Про него все знают, вопрос — в эффективности этих блокировок, ну и самое главное — в стоимости.

Вместе с тем VPN как технология создавался в первую очередь для защиты информационных потоков от компрометации, а не для обхода блокировок со стороны государства. Так что этот механизм не является каким-то ультимативным. В этом смысле он также уязвим. Роскомнадзор и другие сопричастные ведомства за последние годы уже набрали определенное количество и компетенций, и опыта.

Они имеют техническую возможность заглядывать, казалось бы, в защищенный трафик внутри VPN. Но провайдеры таких сервисов тоже не сидят на месте, поэтому, как говорится, это вечная борьба меча и щита».

В России с 1 сентября действует закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. Штрафы за нарушение составляют до 80 тыс. руб. для граждан и до 0,5 млн руб. — для юридических лиц. За умышленный поиск запрещенных материалов с использованием VPN также предусмотрен штраф от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. С помощью современных технологией контролирующие органы могут отслеживать трафик, однако далеко не всегда, подчеркнул независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский:

«Я не вижу пока ни одного прорывного решения или какой-то супертехнологии, которая позволяла бы полностью запретить внедрение VPN-сервисов в России. Насколько я знаю, применяются механизмы, которые используют DPI, то есть глубокий анализ пакетов, еще что-то, но просто запретить и моментально детектировать любые возникающие VPN-соединения пока невозможно.

Конечно, наличие какой-то сети, мобильной или проводной, первично, потому что поверх нее уже делаются оверлейные сети, примером которых является VPN, то это туннель в каком-то канале.

Но не может правительство Российской Федерации запретить создание VPN за рубежом, вообще где бы то ни было в любом месте Земли. Количество IP-адресов в диапазоне IPv6 совершенно гигантское.

Но, наверное, можно сделать какую-то технологию с использованием мощностей операторов связи и так далее. Такие игроки, как и провайдеры, могут видеть трафик от пользователя до какого-то конкретного узла, который является в данном случае промежуточным для доступа к сайтам. Сейчас ни одна технология не позволяет проследить, а что, собственно, происходит после того, как пользователь подсоединился к VPN и пошел куда-то дальше».

Уже неделю в столичном регионе отмечаются проблемы со связью. Их заметили и депутаты Госдумы, которые жаловались на неработающий Wi-Fi, электронную почту и невозможность совершать звонки. При этом ограничения связи не сказались на работе президента Владимира Путина и администрации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Юлия Савина