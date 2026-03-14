Бывший топ-менеджер «Машиностроителя» не смог оспорить отказ завода от иска на 42 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего директора по развитию инфраструктуры и капстроительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”», следует из картотеки суда. Он пытался обжаловать решение нижестоящих инстанций по иску предприятия к ООО «Стантроникс». В октябре 2025 года завод отказался от ранее предъявленных ООО требований на сумму 42,8 млн руб. Мотивировочная часть постановления кассационной инстанции пока не опубликована. Резолютивная часть была вынесена 10 марта.

Производство по иску АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «Стантроникс» было прекращено в октябре 2025 года. Изначально требования предприятия заключались во взыскании с общества задолженности по договору поставки на сумму 42 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 845,7 тыс. руб. Позже истец подал заявление об отказе от иска, которое было удовлетворено судом. Не согласившись с этим решением, Виталий Волчек пытался оспорить его в апелляции, но так же безуспешно. Тогда заявитель указывал, что отказ от иска со стороны ПЗ «Машиностроитель» совершен незаконно и со злоупотреблением правом. Также, по его мнению, бывший гендиректор и единственный учредитель ответчика — ООО «Стантроникс» — Андрей Рожков преследует цель уклониться от исполнения обязательств по формальным основаниям. Сам господин Рожков заявлял, что с его стороны произведено полное исполнение обязательств.

Уголовное дело, в котором фигурирует господин Волчек, было возбуждено 21 августа 2025 года. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «Стантроникс» Андрей Рожков. Оба фигуранта были арестованы судом. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн руб. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вины они не признают.