Селяне достучались до депутатов

Политические партии по-разному отреагировали на жалобы сельских жителей в Новосибирской области на немотивированное, по их мнению, уничтожение скота при ликвидации очагов болезней животных. Так, «Новые люди» призвали губернатора организовать разъяснительную работу и обеспечить пострадавшим селянам справедливую компенсацию. Депутат областного заксобрания от «Родины» обратился в прокуратуру, депутат Госдумы РФ от КПРФ готовит запросы по ситуации в одном из районов. ЛДПР еще формулирует свою позицию по отношению к происходящему, а «Единая Россия» предпочла не комментировать происходящее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители нескольких районов Новосибирской области с непониманием отнеслись к попыткам забрать животных из их хозяйств

Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Жители нескольких районов Новосибирской области с непониманием отнеслись к попыткам забрать животных из их хозяйств

Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Региональные отделения (РО) политических партий в Новосибирской области, спустя более месяца после первых сообщений об ухудшении эпизоотической ситуации, стали откликаться на жалобы избирателей из ряда сельских районов на изъятие и уничтожение скота. Как писал «Ъ», в нескольких регионах Сибири на рубеже 2025 и 2026 годов были зафиксированы вспышки инфекций домашнего скота. Жители ряда населенных пунктов Новосибирской области записали видеообращения к властям, утверждая, что в ходе борьбы с распространением заболеваний животных забирают без достаточных оснований и разъяснений.

В обращении к губернатору Андрею Травникову от 12 марта руководитель фракции «Новых людей» в законодательном собрании региона Дарья Карасева предложила ему дать поручение профильным ведомствам обеспечить максимальную прозрачность действий ветеринарной службы при изъятии скота, «чтобы на месте предъявлялись документы с обоснованием причин (акты, результаты исследований, распоряжения о карантине), а также разъяснялись последствия и порядок выплаты компенсаций». Кроме того, госпожа Карасева считает необходимым «проанализировать обоснованность текущей суммы выплат и, при наличии возможности, рассмотреть возможность ее корректировки до размера, позволяющего людям реально восстановить поголовье».

По данным депутата, в настоящее время крестьянам предлагают 170 руб. за 1 кг при рыночной стоимости свыше 500 руб.

«Возмещение ущерба собственникам животных осуществляется в размере стоимости изъятых и уничтоженных животных. Стоимость определяется на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,— говорится в сообщении областного управления ветеринарии от 12 марта, но конкретные суммы не указываются.

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов рассказал «Ъ-Сибирь», что ему поступило обращение от жителей Купинского района, и он «намерен сделать все необходимые запросы по этому поводу». По мнению Рената Сулейманова, для решения проблемы власти должны выплатить такие компенсации, чтобы у крестьян был стимул восстановить поголовье. Кроме того, ввести в дальнейшем строгие профилактические меры.

Единственный депутат заксобрания от «Родины» Виктор Илюхин 12 марта на заседании парламентской комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку фактам изъятия скота.

«Слушайте, если нет у них оснований, я бы хотел, чтобы прокуратура оценила: а не является ли нарушением закона, что у селян просто имущество забирают?»,— сказал он о содержании запроса.

В тот же день депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Александр Аксененко в своем Telegram-канале отметил, что областные власти уже принимают необходимые меры, включая подготовку финансовой поддержки пострадавших. «Сегодня особенно важно, чтобы любые меры принимались открыто, прозрачно и с уважением к людям, а взаимодействие с ветеринарными службами строилось на доверии. Как депутат Государственной думы буду держать этот вопрос под особым контролем»,— пообещал он.

В ЛДПР, по словам руководителя партийной организации Новосибирска Михаила Михайлова, ситуацию обсудили, но никаких конкретных действий в связи с ней не предпринимали.

«Власти начали справляться, делать те шаги, которые еще месяц назад должны были предпринять»,— добавил он в беседе с «Ъ-Сибирь».

В РО крупнейшей политической силы в Новосибирской области — «Единой России» — отказались от комментариев. Ранее, 10 марта, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания, единоросс Денис Субботин также переадресовал вопрос СМИ об эпизоотической ситуации в регионе управлению ветеринарии и министерству сельского хозяйства.

В РО Партии пенсионеров, располагающей фракцией в заксобрании, на запрос «Ъ-Сибирь» не ответили.

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил, что, хоть и немного запоздало, но парламентские партии одна за другой включаются в обсуждение проблемы. Даже те, у которых нет электоральной базы в селе. «В сложной ситуации оказалась ЕР. Именно у этой партии крупнейшая фракция в областном заксобрании, и именно депутаты-единороссы представляют округа, где развиваются конфликты между жителями и ветнадзором.

По-видимому, сейчас действует бан на критику со стороны ЕР действий правительства и полиции. Депутаты-единороссы на этой неделе фактически отмалчивались, переадресовывая вопросы прессы в правительство.

Политики надеются, что чиновники оперативно справятся с ситуацией. Но пока признаков скорого выхода из кризиса не видно, и ключевой вопрос здесь — компенсации жителям. Скорее всего, ЕР впоследствии будет отыгрывать нынешний коммуникационный провал, добиваясь от правительства увеличения выплат для пострадавших граждан и предприятий, но в нынешних бюджетных реалиях это может быть проблематично»,— прогнозирует эксперт.

По данным Рената Сулейманова, в ближайшие дни пройдут совещания в Минсельхозе РФ, а затем и в федеральном правительстве по ситуации с заболеваниями скота. «Я надеюсь, все необходимые меры по локализации и защите интересов пострадавших хозяйств будут приняты»,— сказал депутат, входящий в состав комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам.

Валерий Лавский