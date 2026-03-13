В Оренбуржье суд обязал отремонтировать здание Григорьевской средней школы

Суд поддержал требование прокурора Соль-Илецкого района и обязал провести капитальный ремонт здания МБОУ «Григорьевская СОШ». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Во время проверки надзорное ведомство установило, что участки наружных стен, а также чердачное перекрытие учебного корпуса не соответствуют предъявляемым техническим требованиям. Деревянные окна и блоки имеют высокую степень физического износа.

В образовательном учреждении обучается 240 человек.

Руфия Кутляева