Ешь, танцуй, беги

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович представил событийную программу Нижнего Новгорода на 2026 год. По его словам, такого якорного события, каким в прошлом году была Первая международная биеннале экологического искусства, в этот раз не будет. Основу сезона составят традиционные крупные фестивали и события.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Беркович

«Несмотря на экономические сложности, мы стараемся держать определенный уровень событийного туризма. Зачем? Мы существуем в остроконкурентной категории, боремся за внимание, за потребителя. Останавливая это все, мы начнем терять трафик.

Нам говорят, что можно было бы притушить активность, но мы этого делать не будем. Наоборот, нужно продолжать развитие и делать новые большие штуки, чтобы привлекать внимание к Нижнему Новгороду»,— сказал Олег Беркович.

Он рассказал, что на Пасху 12 апреля в Манеже кремля откроется выставка «Собор святых», которая представит особое явление русского православного искусства — нижегородскую храмовую деревянную скульптуру XVII — XIX вв. 14-17 мая на подземной парковке отеля Sheraton пройдет четвертая ярмарка графики «Контур». С 15 мая по 15 октября в Пакгаузе на Стрелке будет работать выставка «Великая Всероссийская», посвященная 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Такой же юбилей в 2026 году отметят Нижегородский художественный музей и Нижегородский музей-заповедник, они представят отдельные проекты. В июне-августе в корпусе НГХМ «Русское искусство» пройдет выставка золотошвейного искусства «Северное солнце».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фестиваль Intervals

Мультимедийный фестиваль Intervals в девятый раз украсит улицы Нижнего Новгорода 23-26 апреля. С 23 мая по 21 июня в городе пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка», программа которого в этот раз будет также посвящена 130-летию Всероссийской художественной и промышленной выставки. Летом Нижний Новгород снова организует мультижанровый фестиваль «Столица закатов». Называть исполнителей-участников Олег Беркович не стал, потому что с ними еще не подписали договоры.

В программе фестивалей «Соло на закате» и «Гастрономическая Рождественская» появятся два спецпроекта, приуроченных к Году единства народов России, — «Музыка народов России» и «Кухни народов России». В этой части событийной программы планируется уделить больше внимания национальным творческим коллективам и кухням из разных регионов России.

На Стрелке 1 и 2 августа пройдет «Пари Фест», мероприятие специально передвинули на начало месяца. В прошлом году организаторам не повезло с погодой и посетители фестиваля промокли под проливным дождем.

Театральный фестиваль «Специфик» пройдет в Нижнем Новгороде 1-2 и 7-9 августа, 13-16 августа состоится фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста», а 21 августа у собора Александра Невского зрителей соберет музыкальный фестиваль «Великая Русь».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Военный парад в Нижнем Новгороде

День Победы 9 мая пройдет на площади Минина и Пожарского в традиционном формате, в программе военный парад, военные песни у кремля и подъем аэростатов. На День России 12 июня главный концерт планируют провести на Нижегородской ярмарке, а не на площади Минина, чтобы лишний раз не перекрывать движение в центре города. Основной площадкой празднования Дня молодежи 27 июня станет Выкса. День народного единства 4 ноября пройдет на площади Народного единства.

Не обойдется и без спортивных мероприятий. Благотворительный полумарафон «Беги, герой» пройдет 23-24 мая. В этом году к нему добавляется дистанция в 42 км. На май запланирован легкоатлетический забег «Кросс по Щелчку», на июнь — культурный забег Ruts. 25-26 июля пройдет X международный массовый заплыв через Волгу Х-Waters, в честь юбилея откроется дистанция в 10 км и заплыв на 30 км. 15 августа состоятся соревнования среди профессионалов и любителей парусного спорта «Волжская регата», а 22-23 августа пройдет фестиваль триатлона Ironstar.

«Обратите внимание, в этом году перекрытий будет заметно меньше. Если еще и День России не на площади Минина пройдет, а на Ярмарке, то всего три раза центр перекроют: на 9 Мая, полумарафон "Беги, герой" и Ironstar. Все остальное будет очень компактно»,— сказал Олег Беркович.

Елена Ковалева