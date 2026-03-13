В Ярославле выставили на продажу часть Дома аптекаря Дуропа

В Ярославле стартовала продажа части объекта культурного наследия «Дом аптекаря Дуропа». Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

На торги выставлены два лота: подвал и первый этаж исторического здания на улице Максимова, 8а. Общая площадь помещений — около 140 кв. м. Подвал мэрия продает за 2,9 млн руб., а первый этаж, который сдан в аренду,— за 5,6 млн руб.

В 2026 году это уже третья попытка продать оба объекта. Прошлые аукционы признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Аптекарь Гильдебрандт Гендрихсон Дуроп поселился в Ярославле в 1739 году, в 1740 году ему разрешили открыть аптеку. Аптека Дуропа — первое медицинское учреждение в Ярославском крае и одна из первых в российской провинции.

