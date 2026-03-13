Фонд грантов губернатора Прикамья запускает новый проект для НКО

В Пермском крае стартует новый образовательный проект для некоммерческих организаций (НКО). Программа называется «Про ресурсы", и организовывает ее фонд грантов губернатора. Проект предусматривает проведение серии практико-ориентированных встреч, направленных на помощь командам НКО в выстраивании системы устойчивого развития. Занятия начнутся 17 марта в Перми. Участие в проекте бесплатное.

Программа «Про ресурсы» состоит из пяти модулей, которые будут проходить раз в две недели. Каждый блок включает теоретическую часть и практические задачи. Участники будут обсуждать темы, посвященные поиску ресурсов и точек роста, психологии партнерства, ценностному управлению, упаковке продуктов и услуг НКО, а также внедрению цифровых решений и социальной франшизе.

Первый модуль — «Навигатор ресурсов»: обзор актуальных возможностей, разработка карты устойчивых ресурсов» стартует 17марта. Второй — «Партнерство и сотрудничество»: технологии выстраивания эффективных связей» — 31 марта. Третий — «Продвинутый менеджмент»: ценностное управление и стратегическое планирование» начнет работу 14 апреля. Четвертый модуль под названием «Бренд и продукты НКО»: упаковка услуг, способных приносить доход» — 28 апреля. Заключительный модуль проекта — «Цифра и инновации»: внедрение IT-решений и модели социальной франшизы» — 12 мая.

Занятия с участниками будут проводить профессионалы-практики, международные тренеры и федеральные эксперты в области стратегии, маркетинга и франчайзинга. Результатом обучения станет усиление управленческих компетенций команд и разработка системы устойчивых ресурсов для конкретных организаций.

Первая встреча состоится 17 марта на площадке «Точка кипения», расположенной на ул. Советская, 1Б в Перми. Спикером выступит бизнес-тренер Лариса Ежова, имеющая опыт работы с крупнейшими компаниями, включая «Лукойл», «Росатом», «Гознак» и Сбербанк.