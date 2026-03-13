Миллиарды утекли с нефтью

По итогам 2025 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась на 42%, до 145,8 млрд руб., выручка сократилась на 11,8%, до 1,38 трлн руб. На результат, по оценке аналитиков, повлияли снижение мировых цен на нефть, укрепление рубля и миллиардные убытки от отрицательных курсовых разниц. Эксперты допускают, что в 2026 году показатели могут восстановиться при более благоприятной нефтяной конъюнктуре, в том числе в зависимости от развития конфликта на Ближнем Востоке и ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2025 год снизилась на 42%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2025 год снизилась на 42%

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год составила 145,84 млрд руб.— на 42% меньше, чем годом ранее (251,4 млрд руб.), следует из отчетности компании. Выручка сократилась на 11,8%, до 1,38 трлн руб. Себестоимость продаж снизилась на 6,6%, до 1,046 трлн руб., однако этого оказалось недостаточно для поддержания маржинальности. Валовая прибыль упала на 25%, до 333,5 млрд руб., прибыль от продаж — на 30,3%, до 222,6 млрд руб., прибыль до налогообложения — на 43%, до 188,9 млрд руб.

Наибольшее влияние на выручку оказало падение доходов от продажи собственной нефти — с 666,2 млрд руб. до 503,9 млрд руб. (–24,4%). Выручка от реализации нефте- и газопродуктов также сократилась — с 856,2 млрд до 830 млрд руб.

Прочие расходы компании составили 187,5 млрд руб. при прочих доходах в 96,6 млрд руб. Отрицательные курсовые разницы достигли 25,8 млрд руб. Компания также сформировала значительные резервы: под обесценение финансовых вложений — 17,9 млрд руб., по сомнительным долгам — 13,7 млрд руб.

Налоговая нагрузка на компанию снизилась вместе с объемами: НДПИ составил 401,2 млрд руб. (против 588,4 млрд руб. в 2024 году), налог на дополнительный доход — 124,3 млрд руб. (против 172,8 млрд руб.). При этом ставка налога на прибыль с 1 января 2025 года была повышена с 20% до 25%.

Социальные расходы «Татнефти» остались значительными: на создание объектов социальной инфраструктуры и развитие городской среды направлено 8,85 млрд руб., на безвозмездную передачу средств другим организациям — 9,36 млрд руб., добровольные взносы в госжилищный фонд по социальной ипотеке составили 7,61 млрд руб.

Базовая прибыль на акцию за 2025 год составила 65,42 руб. против 108,7 руб. годом ранее. По итогам девяти месяцев 2025 года акционеры утвердили дивиденды в размере 22,48 руб. на акцию (с учетом ранее выплаченных 14,35 руб. за первое полугодие). Для сравнения: за весь 2024 год суммарные дивиденды составили 98,7 руб. на акцию. Решение по финальным дивидендам за 2025 год пока не принято — оно будет утверждено общим собранием акционеров.

Согласно отчетности, в начале 2026 года «Татнефть» реализовала все свои доли в дочерних организациях, составляющих сегмент шинного бизнеса, а также в ряде других дочерних компаний.

Покупателем выступило общество, находящееся под контролем государства (не уточняется какое). Справедливая стоимость возмещения составила 26,3 млрд руб. при балансовой стоимости выбывших чистых активов в 83,1 млрд руб.

Кроме того, компания отмечает сохраняющееся влияние санкций на российскую нефтяную отрасль. В частности, упоминаются масштабные санкции США против российского энергетического сектора, введенные в январе 2025 года, а также британские санкции в отношении самой «Татнефти», введенные в декабре 2025 года.

При этом компания характеризует свой уровень долга как низкий и заявляет, что существующая неопределенность не скажется на ее способности продолжать деятельность в обозримом будущем.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что конъюнктура для российских нефтяников в 2025 году была негативной: рубль с весны показывал аномальную крепость, мировые цены на нефть основную часть года держались ниже $70 за баррель, а дисконт на сорт Urals после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» почти достиг $30 за баррель. «Смягчающим фактором для "Татнефти" стал фокус на нефтепереработке, но повышенная маржинальность данного направления наблюдалась только часть года. В августе—ноябре "Татнефть" стала одним из основных бенефициаров топливного кризиса на внутреннем рынке, так как ее мощности по переработке не пострадали от атак»,— поясняет аналитик.

Перспективы 2026 года, по оценке господина Кауфмана, во многом зависят от длительности и интенсивности конфликта на Ближнем Востоке. Начало года для нефтяников выдалось негативным — рублевая стоимость Urals в январе—феврале держалась ниже 3500 руб. за баррель. Однако российские нефтяники локально выигрывают от сокращения дисконта на Urals, так как Индия уже восстанавливает импорт российской нефти на фоне соответствующего разрешения США. «Наш базовый прогноз предполагает, что в 2026 году чистая прибыль "Татнефти" по МСФО (в 2025 году она составила 158,6 млрд руб.) может вырасти до 261 млрд руб. Однако рыночная конъюнктура меняется очень быстро, в связи с чем точность прогнозов может быть ниже»,— заключил аналитик.

Анар Зейналов