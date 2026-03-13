Безопасность городской среды под контролем
В Нижнем Новгороде масштабировали систему видеонаблюдения
В общественных местах Нижнего Новгорода появилась еще 641 камера видеонаблюдения. Их установил Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком» по заказу Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области.
Фото: Предоставлено «Ростелеком»
Видеокамеры, которые можно дистанционно поворачивать, масштабируя изображение, установлены на перекрестках, бульварах, около торговых центров во всех районах города, а также в 10 парках. Раньше нижегородские парки либо не были оснащены системами видеонаблюдения, либо эти системы были локальными и не обеспечивали полного контроля за территорией.
По градостроительным нормативам, действующим в Нижнем Новгороде, прокладка всех коммуникаций должна осуществляться под землей. «Ростелеком» выполнил полный цикл работ от проектирования и строительства линий связи до поставки оборудования и монтажа. До середины 2029 года компания возьмет на себя техническую поддержку и обслуживание объектов видеонаблюдения.
Фото: Предоставлено «Ростелеком»
Видеопоток с камер передается в систему «Безопасный город». Данные хранятся 30 дней и доступны только специалистам Центра координации проектов цифровой экономики и правоохранительным органам.
Систему видеонаблюдения в Нижегородской области региональные власти в партнерстве с «Ростелекомом» начали создавать больше 10 лет назад.
Всего компания смонтировала свыше 1,4 тыс. уличных камер, более 300 комплексов фотовидеофиксации правил дорожного движения и оснастила умные остановки более чем 1,3 тыс. видеоустройствами.
«Мы последовательно развиваем технологическую основу для безопасной городской среды в Нижегородской области. „Ростелеком“ стоял у истоков создания системы видеонаблюдения в регионе и на протяжении многих лет расширяет ее возможности. Новый проект стал продолжением этой работы», — отметил вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.
Фото: Предоставлено «Ростелеком»
По данным министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, всего к системе «Безопасный город» в регионе сейчас подключено более 25 тыс. видеокамер. Они установлены в лифтах и подъездах, на умных остановках, транспортных развязках, в общественных местах.
«В 2025 году мы увеличили количество камер более чем на 40%.
Они в большом количестве появились в школах, на спортивных объектах, в заведениях культуры, а также на территориях у многоквартирных жилых домов и общественных пространств», — отметил министр. Сейчас региональные власти намерены сделать акцент на увеличении числа камер видеонаблюдения в районных центрах.
ПАО «Ростелеком»
Реклама