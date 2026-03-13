Безопасность городской среды под контролем

В общественных местах Нижнего Новгорода появилась еще 641 камера видеонаблюдения. Их установил Нижегородский филиал ПАО «Ростелеком» по заказу Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Ростелеком» Фото: Предоставлено «Ростелеком»

Видеокамеры, которые можно дистанционно поворачивать, масштабируя изображение, установлены на перекрестках, бульварах, около торговых центров во всех районах города, а также в 10 парках. Раньше нижегородские парки либо не были оснащены системами видеонаблюдения, либо эти системы были локальными и не обеспечивали полного контроля за территорией.

По градостроительным нормативам, действующим в Нижнем Новгороде, прокладка всех коммуникаций должна осуществляться под землей. «Ростелеком» выполнил полный цикл работ от проектирования и строительства линий связи до поставки оборудования и монтажа. До середины 2029 года компания возьмет на себя техническую поддержку и обслуживание объектов видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Ростелеком» Фото: Предоставлено «Ростелеком»

Видеопоток с камер передается в систему «Безопасный город». Данные хранятся 30 дней и доступны только специалистам Центра координации проектов цифровой экономики и правоохранительным органам.

Систему видеонаблюдения в Нижегородской области региональные власти в партнерстве с «Ростелекомом» начали создавать больше 10 лет назад.

Всего компания смонтировала свыше 1,4 тыс. уличных камер, более 300 комплексов фотовидеофиксации правил дорожного движения и оснастила умные остановки более чем 1,3 тыс. видеоустройствами.

«Мы последовательно развиваем технологическую основу для безопасной городской среды в Нижегородской области. „Ростелеком“ стоял у истоков создания системы видеонаблюдения в регионе и на протяжении многих лет расширяет ее возможности. Новый проект стал продолжением этой работы», — отметил вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Ростелеком» Фото: Предоставлено «Ростелеком»

По данным министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, всего к системе «Безопасный город» в регионе сейчас подключено более 25 тыс. видеокамер. Они установлены в лифтах и подъездах, на умных остановках, транспортных развязках, в общественных местах.

«В 2025 году мы увеличили количество камер более чем на 40%.

Они в большом количестве появились в школах, на спортивных объектах, в заведениях культуры, а также на территориях у многоквартирных жилых домов и общественных пространств», — отметил министр. Сейчас региональные власти намерены сделать акцент на увеличении числа камер видеонаблюдения в районных центрах.

ПАО «Ростелеком»