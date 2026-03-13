В Стерлитамакском районе построят газонаполнительную станцию

Глава Башкирии разрешил предоставить ООО «Алим» в аренду без торгов земельный участок площадью 9,98 тыс. кв. м в Казадаевском сельсовете Стерлитамакского района. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики. Земля предоставляется для строительства придорожной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Участок с видом разрешенного использования «заправка транспортных средств» относится к категории земель промышленности, энергетики, связи. Кадастровая стоимость участка составляет 3,36 млн руб.

Министерство земельных и имущественных отношений должно заключить договор аренды земельного участка.

ООО «Алим», по данным Rusprofile, зарегистрировано в мае 206 года в Кумертау. Владельцем является Любовь Ступина. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах В 2024 году выручка составила 40 млн руб., чистая прибыль — 2.6 млн руб.

Майя Иванова