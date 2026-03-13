Таксисты сбиваются с маршрутов

Антенны GPS, вызов по телефону и оплата наличными, бумажные карты и квесты с «голосованием» у дороги. “Ъ FM” узнал у столичных таксистов, как они работают на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По оценке финтех-компании Ivitech, в будний день в Москве совершается порядка 2 млн поездок на такси. В соцсетях уже иронизируют о возвращении в нулевые и вынужденно присоединяются к ныне модному тренду на цифровой детокс. Спустя неделю нестабильной работы связи водители такси и пользователи смирились с положением и начали обращаться к альтернативным способам решения проблемы.

Так, в «Яндексе» при сбое в работе приложения появляется кнопка «Заказать по телефону за наличные». Для некоторых перевозчиков это обернулось вынужденным выводом на линию дополнительных диспетчеров. Но назвать переход на звонки массовым едва ли можно, отметил основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев. По его словам, для восстановления связи водители пользуются народными средствами:

«Во-первых, у водителей есть сим-карты разных операторов. Если один плохо ловит, то они переключаются на другого. Во-вторых, многие заранее скачивают офлайн-карты в навигаторе, чтобы хоть где-то не зависеть от интернета. Автомобильные роутеры тоже встречаются, но это скорее редкость.

До бумажных карт, к счастью, дело пока не дошло. Хотя некоторые водители шутят, что скоро придется вспоминать, как ездить по памяти».

А вот пользователям агрегаторов не до шуток — они уже вернулись к старому доброму голосованию у дороги. Особенно, по признанию водителей, машущих им клиентов много в Центральном округе. Но и такой способ таксисты называют лотереей. Многим проще вовсе отказаться от поездок в центр, поделился таксист и автор проекта «Такси.Stories» Алексей Куликов:

«Спрос в центре, конечно, зашкаливает. Невозможно ни взять заказ, ни закрыть его. Если ты принял запрос на окраине, а сам находишься в центре, то можешь закрыть его через поддержку. При этом новый в той же локации уже не получишь. Как только покидаешь Третье транспортное кольцо, все работает идеально. Переезжаешь его — и начинаются сложности: то приложение тормозит, вовсе не приходят заказы. В чем тогда смысл работы?»

Те, кто все же рискует выходить на линию, стараются держаться людных мест и зон Wi-Fi у торговых центров, АЗС и ресторанов. Вернулись на дороги и «бомбилы» — они тормозят растерявшихся москвичей у метро и предлагают свои услуги. Хотя и официалам сбои не помеха, считает гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан:

«Можно пользоваться дополнительными сервисами для заказа машины — не только теми, что работают через сотовую связь. Например, в приложениях есть возможность позвонить. Лайфхаков, на самом деле, много. Я видел, водители уже и дополнительные антенны GPS устанавливали на крышу. Водителям-новичкам мы рекомендуем пользоваться дополнительной услугой "Мой район" в том же агрегаторе».

Но при серьезных сбоях в работе агрегатора страдает в первую очередь водитель, сетует таксист и председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«Стоимость поездки вдруг оказывается совсем иной, даже при выезде за город. Из расчета по 12 руб. за 1 км по Москве по пробкам вообще какой-то запредельный тариф получается. Нереально в этих условиях работать. Мы все переложили теперь на один агрегатор. Наверное, теперь вернемся к тому, что пассажиры начнут сами подходить к стоянкам такси».

При этом не факт, что пассажиры смогут эти стоянки найти. О том, как вы справляетесь с проблемами, расскажите нам в чат-боте в Telegram.

Екатерина Вихарева