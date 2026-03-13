В Башкирии создали рабочую группу по поиску пропавших без вести бойцов СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать рабочую группу по поиску участников СВО из Башкирии, пропавших без вести. Документ опубликован на портале правовой информации.

Председателем группы глава региона предложил назначить депутата Госдум Ирину Панькину, сопредседателем — вице-премьера — министра спорта Башкирии Руслана Хабибова. Секретарем должна стать депутат Курултая Гульнур Кульсарина. Всего в рабочую группу вошли 12 человек, в том числе военком Башкирии, министр семьи, труда и соцзащиты населения республики, общественники, представители силовых ведомств.

Также Радий Хабиров поручил аппарату уполномоченного по правам человека в Башкирии создать контактный офис по вопросам поиска пропавших без вести.

Идэль Гумеров