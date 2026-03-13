Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
У «Татнефти» изымут землю для строительства обхода Бавлов

В Татарстане планируют изъять 2 тыс. кв. м земель, принадлежащих «Татнефти», для строительства обхода Бавлов. Соответствующий проект постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участки будут изъяты для государственных нужд в рамках строительства региональной трассы в Бавлинском районе.

Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Анна Кайдалова