В Татарстане планируют изъять 2 тыс. кв. м земель, принадлежащих «Татнефти», для строительства обхода Бавлов. Соответствующий проект постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

У «Татнефти» изымут землю для строительства обхода Бавлов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участки будут изъяты для государственных нужд в рамках строительства региональной трассы в Бавлинском районе.

Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Анна Кайдалова