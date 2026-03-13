В Анкаре сообщили о первом прошедшем Ормузский пролив турецком судне

Первое принадлежащее Турции судно пересекло Ормузский пролив, сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. Проход был согласован с иранскими властями.

«У нас было 15 судов в Ормузском проливе, одно из них мы пропустили, получив разрешение от иранских властей, поскольку оно задействовало иранский порт,— сказал господин Уралоглу (цитата по TRT Haber).— Мы стараемся поддерживать связь с иранской стороной».

По словам турецкого министра, еще 14 судов турецких владельцев ожидают своей очереди.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран стал вводить ограничения на судоходство в Ормузском проливе. Затем разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. 5 марта замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». Корпус стражей исламской революции сообщал об ударах по нескольким нефтяным танкерам.

Анастасия Домбицкая