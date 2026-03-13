В модернизацию молочного комбината в Бирске инвестировали 366 млн рублей

ООО «Бирский комбинат молочных продуктов» инвестировало в модернизацию производства 366 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. О проекте рассказал на «Инвестиционном часе» в правительстве региона директор и владелец предприятия Алексей Кузнецов.

По его словам, обновление производственных мощностей началось в 2022 году. В рамках инвестпроекта заменили оборудование котельной, провели реконструкцию аппаратного цеха, запустили современную фреоновую холодильную установку и линию асептического розлива молочной продукции. Также на комбинате отремонтировали цех фасовки и построили новое здание приемки молока на 260 тонн сырья в сутки. Кроме того, построили новый склад готовых товаров, который вмещает 2,5 тыс. палетомест.

Проект, который планируют завершить в 2028 году, получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на покупку технологического оборудования.

ООО «Бирский комбинат молочных продуктов», по данным Rusprofile, зарегистрировано в октябре 2016 года. В 2024 году выручка предприятия составила 1,3 млрд руб., прибыль — 32 млн руб.

Майя Иванова