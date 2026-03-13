Иркутского правозащитника обвиняют в нападении на представителей власти

Суд в Иркутске поместил под домашний арест местного правозащитника Виктора Григорова. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

О задержании Виктора Григорова стало известно 11 марта. По версии следствия, 10 марта в служебном кабинете следственного отдела по Кировскому району Иркутска он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении следователя.

Кроме того, в январе этого года правозащитник, находясь в здании суда, применил насилие в отношении замруководителя следственного отдела по Иркутскому району, говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова