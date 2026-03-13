В Самаре с банды обнальщиков требуют взыскать 503,6 млн рублей

Прокуратура потребовала взыскать с банды самарских обнальщиков в пользу бюджета РФ более 503,6 млн рублей. Контрольный орган обратился с соответствующим иском в Ленинский районный суд Самары. Информацию разместила объединенная пресс-служба судов региона.

«Исковое заявление принято к производству, а также удовлетворено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ответчиков»,— говорится в сообщении.

Предварительное заседание по делу назначено на 6 апреля.

В январе 2024 года семеро участников ОПС из Самары были приговорены к колонии общего режима на сроки от семи с половиной до 20 лет. Группе обнальщиков вменили ряд преступлений, включая незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в организованное преступное сообщество входили Александр Юшин (лидер ОПС), а также Илья Павловский, Виталий Лукин, Максим Салов, Елена Рулина и Павел Моисеев. Силовики установили, что с января 2015 по август 2019 года подсудимые обналичили в Самарской и Московской областях деньги и извлекли из этого незаконный доход в размере более 500 млн руб. Помимо прочего, они смогли легализовать свыше 19 млн руб. и вывести за границу 76 млн руб. по фиктивным документам, выяснило следствие.

В октябре 2021 года Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин были осуждены по уголовному делу о вымогательстве 2 млн руб. составе организованной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у ИП. Позже срок заключения им был сокращен.

Георгий Портнов