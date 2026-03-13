Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело после инцидента на горнолыжном курорте

В Оренбурской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ после того, как на посетительницу горолыжного курорта упал трос от подъемника. Об этом сообщили в прокуратуре региона, контролирующей ход расследования дела.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Инцидент произошел вчера, 12 марта. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

Межрайонной прокуратуре с привлечением специалистов предстоит дать оценку исполнению уполномоченными лицами требований законодательства при оказании услуг. Работа подъемников приостановлена.

Сабрина Самедова