В Оренбуржье возбуждено уголовное дело после инцидента на горнолыжном курорте

В Оренбурской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ после того, как на посетительницу горолыжного курорта упал трос от подъемника. Об этом сообщили в прокуратуре региона, контролирующей ход расследования дела.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Инцидент произошел вчера, 12 марта. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали медики.

Межрайонной прокуратуре с привлечением специалистов предстоит дать оценку исполнению уполномоченными лицами требований законодательства при оказании услуг. Работа подъемников приостановлена.

Сабрина Самедова