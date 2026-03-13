Заслуженный журналист Удмуртии Владимир Беломорских умер на 67-м году жизни

Заслуженный журналист Удмуртии, бывший сотрудник газеты «Удмурт дунне», фоторепортер Владимир Беломорских умер в возрасте 66 лет. Прощание с ним состоялось 12 марта. Об этом сообщает союз журналистов Удмуртии.

Фото: агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким заслуженного журналиста Удмуртии Владимира Ивановича Беломорских»,— говорится в сообщении.

Владимир Беломорских родился в селе Орловское Сюмсинского района. Окончил 10 классов, после чего устроился токарем на заводе «Нефтемаш». В 1982 году закончил Дебесское педагогическое училище и публиковал снимки в местной газете. Долгое время работал в редакции удмуртской газеты «Дась лу» (совр. «ечбур»), 14 лет своей профессиональной деятельности посвятил республиканскому изданию «Удмурт дунне». Также он увлекался спортом, регулярно участвовал в спартакиадах СМИ и неоднократно завоевывал призовые места.