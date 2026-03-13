Охранников магазина в Екатеринбурге будут судить за смертельные раны покупателю

Суд Железнодорожного района в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело сотрудников частной охранной организации, которые обвиняются в нанесении смертельных травм покупателю, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Двум сотрудникам 45 и 42 лет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия, с использованием специальных средств, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие установило, что 7 ноября обвиняемые отправились на вызов в сетевой магазин на ул. Пехотинцев из-за поведения покупателя. В торговом зале они превысили свои служебные полномочия: за ногу наручниками прицепили покупателя к ограждению и нанесли множество ударов руками и ногами по жизненно важным органам. Потерпевший не оказывал сопротивления.

Согласно заключению судмедэкспертизы, покупатель получил травмы шеи и головы, переломы ребер — из-за этого через некоторое время он скончался.

Ирина Пичурина