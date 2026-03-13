Семь человек погибли от отравления газом в многоквартирном доме под Пензой

Семь человек погибли в многоквартирном жилом доме в Пензенской области. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона. Предварительная причина смерти людей — отравление газом, предположительно угарным.

ЧП произошло в деревне Заречная Мокшанского района. Погибшие — жильцы двухэтажного восьмиквартирного дома, уточнил губернатор Олег Мельниченко.

«По предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход», — сообщил чиновник. Он уточнил, что поручил областным Минфину и Минтруда и соцзащиты оказать помощь родственникам погибших.