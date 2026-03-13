Посол России в Британии назвал причины длительного урегулирования на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин убежден, что конфликт на Украине разрешится дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC. Отметив усилия США, он также назвал причины, по которым вопрос пока не удается решить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Да, я уверен,— сказал господин Келин в ответ на вопрос, верит ли он в дипломатическое решение вопроса.— Не могу сказать, когда оно случится, но дипломатическое решение крайне необходимо».

По словам Андрея Келина, «американцы играют конструктивную роль в дипломатических переговорах». Однако урегулирование займет некоторое время по двум причинам: из-за Украины, которая не готова к завершению конфликта в настоящий момент, и из-за Европы, которая «все еще предпочитает максимально поддерживать Украину оружием и деньгами, не предпринимая усилий по содействию дипломатическому решению».

9 марта Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Во время беседы президент России рассказал о боевых действиях на Украине. Президент США в ответ сказал, что заинтересован в окончании конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня как можно скорее.

Анастасия Домбицкая