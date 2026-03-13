В Тольятти осужден условно директор завода, где насмерть придавило стропальщика

Директор ООО «Завод КПД» Роман Пожидаев признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Приговор вынес Комсомольский районный суд Тольятти. Информацию разместила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

По версии следствия, стропальщик и начальник участка не прошли обучение безопасным методам выполнения работ повышенной опасности, но несмотря на это, их допустили к работе. Во время выезда с погрузочной площадки водитель грузового автомобиля не смог предотвратить занос полуприцепа из-за неблагоприятных условий на территории предприятия, и сбил стоявшие лестничные марши. Два из них упали и придавили стропальщика, который погиб на месте.

Руководитель завода отказался признавать вину. В суде он настаивал на том, что в происшествии виновен водитель разгрузочного автомобиля.

Георгий Портнов